10 % Willkommensbonus: Jetzt zum Newsletter anmelden!

    Classic Baumwolle Staubmopp 80 cm | Kärcher

    Zwei beige Mikrofaser-Wischbezüge mit roten Nähten, nebeneinander liegend auf weißem Hintergrund.

    Classic Baumwolle Staubmopp 80 cm

    Bestellnummer: 6.999-091.0

    • Taschenhalterung
    • 100 % Baumwolle, 80 cm
    • Universal für trockene, nebelfeuchte Reinigung auf Hartböden
    Angebot anfordern
    ¹⁾
    Bei Einhaltung bzw. Verwendung der empfohlenen Temperaturen und Waschmittel. Zusätzlich kann der Einsatz eines Trockners, speziell bei höheren Temperaturen, die Lebensdauer deutlich verringern.