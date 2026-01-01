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    Classic Besen PVC 60 cm | Kärcher

    Große Besenbürste mit Holzgriff und schwarzen Borsten, Metallhalterung für Stielbefestigung.

    Classic Besen PVC 60 cm

    Bestellnummer: 6.999-116.0

    Besen (60 cm) mit Holzbrettchen, harten Bürsten aus strapazierfähigem PVC und Gewinde. Ideal zur effizienten Reinigung von Innen- und Außenbereichen.
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