Classic Besen PVC 60 cm | Kärcher

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Bestellnummer: 6.999-116.0Besen (60 cm) mit Holzbrettchen, harten Bürsten aus strapazierfähigem PVC und Gewinde. Ideal zur effizienten Reinigung von Innen- und Außenbereichen.
Schmutzart
Lose Verschmutzung
Programm
CLASSIC
Arbeitsbreite (cm)
60
Menge (Stück)
1
Gewicht pro Produkt (kg)
1
Länge (mm)
600
Anwendungsgebiete