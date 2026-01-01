Classic Einfachfahreimer Kit Uni Presse 25 L | Kärcher

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Bestellnummer: 6.999-207.0
Material
PP
Menge (Stück)
1
Gewicht ohne Zubehör (kg)
5.6
Verpackungsgewicht (kg)
6.9
Abmessungen (L × B × H) (mm)
530 x 430 x 910
Abmessungen, verpackt (mm)
530 x 430 x 910
Anwendungsgebiete