Classic Einfachfahreimer Kit Uni Presse 25 L | Kärcher

Höchste Mobilität bei Reinigungseinsätzen gewährleistet unser Wischwagen mit 80-Millimeter-Rädern und integrierten, schützenden Stoßstangen. Der Einfachfahreimer mit anwenderfreundlicher Universal Presse und blauem 25-Liter-Eimer ist aus 100 Prozent Polypropylen hergestellt, somit sehr hygienisch zu reinigen und umweltfreundlich zu recyceln. Das einteilige Grundgestell sorgt für geringes Gewicht und maximale Robustheit.

Leicht und robust Einteiliges Grundgestell für geringes Gewicht und maximale Robustheit. Hohe Kompatibilität Kompatibel mit gängigen Laschen- und Taschensystemen. Zeitersparnis Zeitsparend: Dank der großen Reinigungsfläche und der Möglichkeit, Ecken zu erreichen und unter Möbeln zu reinigen Umweltfreundlich Besteht zu 100 % aus Polypropylen und ist damit komplett recycelbar. Hygienisches Handling Kein direkter Hautkontakt mit dem gebrauchten Bezug Ergonomische Backenmopppresse Ergonomisch: kein Bücken in der Anwendung, zum Schutz der Gesundheit von Rücken und Gelenken