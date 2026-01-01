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    Classic Einfachfahreimer Kit Uni Presse 25 L | Kärcher

    Kärcher Reinigungswagen mit blauem Eimer und grauem Griff auf Rollen, seitliche Ansicht.

    Classic Einfachfahreimer Kit Uni Presse 25 L

    Bestellnummer: 6.999-207.0

    • Einfachfahreimer 25 l
    • Ablagekorb
    • Backenmopppresse per Hand