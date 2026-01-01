Classic Fensterreinigungs Kit | Kärcher

Kit beinhaltet: Einwascher Light MultiLink 35 cm, Einwaschbezug aus Polyester 35 cm, Einwaschbezug aus Polyester mit Scheuerfasern 35 cm, Griff Fensterwischer Pro MultiLink, Schiene 25/34/45 cm, Ersatzgummi für Fensterwischer, Teleskopstange 2 x 125 cm, Metall Schaber im Karton 10 x Klingen 35 x 13,5 x 7 cm, Fensterschaber mit Kurzhandgriff, Ersatzklingen, MultiLink Gelenk Teleskopstangen D 21 mm, Premium MF Tuch Pure blau 40 x 40 cm 5 x, Arbeitstasche.

Alles im Griff Mit diesem Set haben Sie alle Werkzeuge für die Fensterreinigung zur Hand. Hochwertige Tasche mit praktischem Tragegriff. LAMPO Schnellwechselsystem Sichere Befestigung der Arbeitswerkzeuge an Teleskopstangen mit dem LAMPO Schnellwechselsystem.