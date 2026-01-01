Classic Fensterreinigungs Kit | Kärcher

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Bestellnummer: 9.212-275.0
Menge (Stück)
1
Gewicht pro Produkt (kg)
4
Verpackungsgewicht (kg)
5.2
Abmessungen (L × B × H) (mm)
1460 x 130 x 245
Abmessungen, verpackt (mm)
1460 x 130 x 124
Ausrüstung
Produktinformationen
Gesetzliche Gewährleistung
Anwendungsgebiete