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    Classic Fensterreinigungs Kit | Kärcher

    Schwarze Tasche mit Reinigungsutensilien, darunter ein Fensterwischer, Tücher und Bürsten, geöffnet und geschlossen gezeigt.

    Classic Fensterreinigungs Kit

    Bestellnummer: 9.212-275.0

    • Professionelle Grundausstattung für praktische und effiziente Fensterreinigung
    • Teleskopstange 2 × 125 cm, Einwascher 35 cm u. Textilien, Abzieher 25, 35, 45 cm
    • 5 × Mehrfachtücher, 2 × Fensterschaber und Ersatzklingen, 1 × Arbeitstasche
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