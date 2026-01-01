10 % Willkommensbonus: Jetzt zum Newsletter anmelden!

    Classic Handspritzpistole M22 | Kärcher

    Kärcher Hochdruckreiniger-Pistole, schwarz mit gelbem Griff, professionelles Modell, seitliche Ansicht.

    Classic Handspritzpistole M22

    Bestellnummer: 4.760-843.0

    Hochwertige Classic-Handspritzpistole mit robustem Ventil. Auch geeignet für Kärcher Heißwasser-Hochdruckreiniger.