Classic Mopphalter Laschen 40 cm | Kärcher

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Bestellnummer: 6.999-098.0
Programm
CLASSIC
Textilienfixierung
Laschen
Arbeitsbreite (cm)
40
Menge (Stück)
1
Gewicht pro Produkt (kg)
0.6
Abmessungen (L × B) (mm)
400 x 110
Anwendungsgebiete