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    Classic Mopphalter Laschen 40 cm | Kärcher

    Grauer und türkisfarbener Bodenwischeraufsatz von Kärcher, Ansicht von oben, mit zentralem Gelenk und zwei seitlichen Pads.

    Classic Mopphalter Laschen 40 cm

    Bestellnummer: 6.999-098.0

    • Laschenhalterung mit Blocksystem
    • Traditionelle Anbringung
    • Eimermethode
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