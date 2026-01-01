Jetzt mit dem Rabattcode "ROBOTIC" 20% Rabatt auf Saug- und Wischroboter sichern.*

    Classic Mopphalter Laschen MultiLink 40 cm | Kärcher

    Grauer Kärcher Wischmopkopf mit türkisfarbenen Endstücken, von oben betrachtet.

    Classic Mopphalter Laschen MultiLink 40 cm

    Bestellnummer: 9.212-113.0

    • Laschenhalterung mit Blocksystem, Schnellwechselhalter LAMPO
    • Traditionelles Anbringen
    • Eimermethode
    Angebot anfordern