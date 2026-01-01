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    Classic Schaber 10 x 120 cm | Kärcher

    Langer silberner Schaber mit grauem Griff und breiter Klinge, freigestellt auf weißem Hintergrund.

    Classic Schaber 10 x 120 cm

    Bestellnummer: 3.345-154.0

    Sicherer Fenster- und Bodenschaber mit Klinge von Kärcher. Länge 120 cm.
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