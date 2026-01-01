Classic Schaber 10 x 120 cm | Kärcher

10 % Willkommensbonus: Jetzt zum Newsletter anmelden!
Kostenloser Versand ab 50,00€
Lieferung direkt vom Hersteller
Sichere Bestellung dank SSL-Verschlüsselung
10 % Willkommensbonus: Jetzt zum Newsletter anmelden!
Kostenloser Versand ab 50,00€
Lieferung direkt vom Hersteller
Sichere Bestellung dank SSL-Verschlüsselung
Bestellnummer: 3.345-154.0Sicherer Fenster- und Bodenschaber mit Klinge von Kärcher. Länge 120 cm.
Menge (Stück)
1
Gewicht pro Produkt (kg)
0.7
Abmessungen (L × B) (mm)
105 x 30
Anwendungsgebiete