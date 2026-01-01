Classic Schaber 10 x 25 cm | Kärcher

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Bestellnummer: 6.999-127.0Langer Schaber aus Metall von Kärcher. Mit Klinge, Schutzkappe, Langhandgriff und verchromtem Stiel. Ersatzklingen erhältlich.
Menge (Stück)
1
Gewicht pro Produkt (kg)
0.3
Abmessungen (L × B) (mm)
105 x 250
Anwendungsgebiete