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    Classic Schaber 10 x 25 cm | Kärcher

    Grauer Kärcher Schaber mit langem Griff und breiter Klinge, vor weißem Hintergrund.

    Classic Schaber 10 x 25 cm

    Bestellnummer: 6.999-127.0

    Langer Schaber aus Metall von Kärcher. Mit Klinge, Schutzkappe, Langhandgriff und verchromtem Stiel. Ersatzklingen erhältlich.
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