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    Classic Staubmopphalter 100 cm | Kärcher

    Grauer Sprinkler mit rechteckigem Metallrahmen und türkisfarbenem Drehknopf, auf weißem Hintergrund.

    Classic Staubmopphalter 100 cm

    Bestellnummer: 9.212-124.0

    • Taschenhalterung
    • Anbringung mit Klappmechanismus, 100 cm
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