Classic Staubmopphalter 120 cm | Kärcher

Der Staubmopphalter 120 cm für Staubmopps 120 cm von Kärcher. Ideal zur regelmäßigen, trockenen Staubentfernung auf großen, offenen Flächen wie in Turnhallen oder auf Lagerflächen. Die starre Anbindung des Stiels unterstützt dabei, die Flächen in Bahnen in der Vorwärtsbewegung abzustoßen.