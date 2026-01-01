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    Classic Staubmopphalter 60 cm | Kärcher

    Grauer Bodenwischer mit gelbem Griff und Metallrahmen, frontal abgebildet auf weißem Hintergrund.

    Classic Staubmopphalter 60 cm

    Bestellnummer: 6.999-092.0

    • Taschenhalterung, 360° rotierbarer Mopphalter
    • Anbringung mit Klappmechanismus, 60 cm
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