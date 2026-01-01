Classic Staubmopphalter 80 cm | Kärcher

Der Staubmopphalter 80 cm von Kärcher ist ein leichter, um 360° rotierbarer Mopphalter für Staubmopps (80 cm). Da Mopps aus Baumwolle unter Umständen beim Waschen etwas eingehen können, sind die Aufnahmen zur Befestigung individuell einstellbar. Durch die flexible Anbindung am Stiel ist der Staubmopphalter optimal geeignet, um große und überstellte Flächen zu reinigen. Für ein effizientes Staubwischen sind auch Ränder und Kanten problemlos erreichbar. Das geringe Eigengewicht des Staubmopphalters ermöglicht kraftsparendes und ermüdungsfreies Arbeiten.