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    Classic Staubmopphalter 80 cm | Kärcher

    Bodenwischerhalter mit grauer Platte und türkisfarbenem Griff, rechteckige Form mit abgerundeten Ecken.

    Classic Staubmopphalter 80 cm

    Bestellnummer: 6.999-093.0

    • Taschenhalterung, 360° rotierbarer Mopphalter
    • Anbringung mit Klappmechanismus, 80 cm
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