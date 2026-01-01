Jetzt mit dem Rabattcode "ROBOTIC" 20% Rabatt auf Saug- und Wischroboter sichern.*

    Classic Staubmopphalter MultiLink 60 cm | Kärcher

    Grauer Wischmophalter mit Metallrahmen und Kunststoffgriff, frontal fotografiert auf weißem Hintergrund.

    Classic Staubmopphalter MultiLink 60 cm

    Bestellnummer: 9.212-114.0

    • Taschenhalterung mit Blocksystem, Schnellwechselhalter LAMPO
    • Anbringung mit Klappmechanismus, 60 cm
    Angebot anfordern