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    Classic Staubmopphalter MultiLink 80 cm | Kärcher

    Grauer Wischmopp-Halter mit langem Metallrahmen und Kunststoffgriff, frontal fotografiert auf weißem Hintergrund.

    Classic Staubmopphalter MultiLink 80 cm

    Bestellnummer: 9.212-115.0

    • Taschenhalterung mit Blocksystem, Schnellwechselhalter LAMPO
    • Anbringung mit Klappmechanismus, 80 cm
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