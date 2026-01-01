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    Classic Wasserschieber verstärkt 55 cm | Kärcher

    Breite Abziehlippe mit Metallhalterung und schwarzem Gummistreifen, auf weißem Hintergrund.

    Classic Wasserschieber verstärkt 55 cm

    Bestellnummer: 3.345-177.0

    Verstärkter Wasserschieber mit 55 cm Breite speziell für harte Arbeitseinsätze.
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