Classic Wasserschieber verstärkt 55 cm | Kärcher

10 % Willkommensbonus: Jetzt zum Newsletter anmelden!
Kostenloser Versand ab 50,00€
Lieferung direkt vom Hersteller
Sichere Bestellung dank SSL-Verschlüsselung
10 % Willkommensbonus: Jetzt zum Newsletter anmelden!
Kostenloser Versand ab 50,00€
Lieferung direkt vom Hersteller
Sichere Bestellung dank SSL-Verschlüsselung
Bestellnummer: 3.345-177.0Verstärkter Wasserschieber mit 55 cm Breite speziell für harte Arbeitseinsätze.
Arbeitsbreite (cm)
55
Menge (Stück)
1
Gewicht pro Produkt (kg)
0.5
Abmessungen (L × B × H) (mm)
550 x 40 x 100
Anwendungsgebiete