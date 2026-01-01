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    Classic Wasserschieber verstärkt 75 cm | Kärcher

    Breite Bodenabzieher mit Metallgriff und schwarzer Gummilippe auf weißem Hintergrund.

    Classic Wasserschieber verstärkt 75 cm

    Bestellnummer: 3.345-178.0

    Für harte Arbeitseinsätze und streifenfreie Trocknung der Böden: verstärkter, 75 cm breiter, schwarzer Wasserschieber von Kärcher.
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