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    CR 214 BC | Kärcher

    Kärcher Professional Gerät mit Tastatur und rotem Not-Aus-Knopf, graues Gehäuse.

    CR 214 BC

    Bestellnummer: 2.855-130.0

    Portalwaschanlagen-Startsystem mit Touchdisplay zur intuitiven Bedienerführung. Erlaubt die Eingabe von PIN-Codes, verfügt über Barcodeleser. Aus hochwertigem Kunststoff in RAL 7012.