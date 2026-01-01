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    CR 214 | Kärcher

    Kärcher Zugangskontrollsystem mit Tastatur und rotem Not-Aus-Knopf.

    CR 214

    Bestellnummer: 2.643-856.0

    Innovatives Start- und Bediensystem CR 214 für Portalwaschanlagen. Das codebasierte Terminal bietet Kunden und Betreibern mehr Bedienkomfort, Servicefunktionen und kontrollierte Abläufe.