CR 214 | Kärcher

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Bestellnummer: 2.643-856.0Innovatives Start- und Bediensystem CR 214 für Portalwaschanlagen. Das codebasierte Terminal bietet Kunden und Betreibern mehr Bedienkomfort, Servicefunktionen und kontrollierte Abläufe.
Gewicht (kg)
7
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
9.5
Abmessungen (L × B × H) (mm)
575 x 395 x 585
Anwendungsgebiete