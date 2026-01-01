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    Kettensäge CS 330 Bp | Kärcher

    Kärcher Akku-Kettensäge mit grauem Gehäuse, gelben Akzenten und schwarzem Griff.

    Kettensäge

    CS 330 Bp

    Bestellnummer: 1.442-111.0