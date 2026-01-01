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    Teppichbürstsauger CV 30/1 | Kärcher

    Kärcher Bürstsauger in Grau und Schwarz mit gelben Akzenten, stehend auf weißem Hintergrund.

    Teppichbürstsauger

    CV 30/1

    Bestellnummer: 1.023-121.0

    • 300 mm Reinigungsbreite, Handgriff (Ein-/Ausschalter), Bürstenwalzeneinstellung
    • 12 m steckbares Netzkabel, werkzeugloser Bürstenwechsel, Zubehöraufbewahrung
    • Fugendüse, Polsterdüse, Bürstenwalze