Akku-Bürstsauger CV 30/2 Bp | Kärcher

Der CV 30/2 Bp, mit 3 Liter Behältervolumen, ist der erste akkubetriebene Bürstsauger für die professionelle Reinigung aller Teppich- und Hartflächen. Dank der automatischen Bodenerkennung passt er sich perfekt an den Bodenbelag an. Die leistungsstarke Bürste reinigt tiefenwirksam die Fasern von Textilböden und richtet sie sichtbar auf. Durch seine besonders geringe Unterfahrhöhe reinigt der kompakte und wendige Akku-Bürstsauger mühelos unter Betten und übrigem Mobiliar. Damit eignet er sich ideal für Reinigungskräfte in der Gebäudereinigung oder der Hotellerie. Ein weiteres Plus: die schnelle und hygienische Bürstenwalzen-Selbstreinigungsfunktion. Von der Bürstenwalze aufgenommene Haare werden per Fußschalter durchtrennt und die Reste anschließend automatisch abgesaugt. Sehr anwenderfreundlich konzipiert, verfügt der kabellose Bürstsauger CV 30/2 Bp über einen innovativen Handgriff: Ein-/Ausschalter, eco!efficiency-Modus und LED-Display mit Anzeige der Akkurestlaufzeit. Bitte beachten Sie, dass bei dieser Version der kraftvolle Kärcher Battery Power+-Akku sowie das zugehörige Ladegerät separat zu erwerben sind. Ein hochwirksamer HEPA-14-Filter ist optional erhältlich.

Automatische Bodenerkennung Automatische Anpassung der Reinigungsleistung an die jeweilige Oberfläche. Hervorragende Reinigungsergebnisse auf Textil- und Hartflächen. Bürstenwalzen-Selbstreinigungsfunktion per Fußschalter Von der Bürste aufgenommene Haare werden durchtrennt und abgesaugt. Schnelle, effektive Reinigung der Bürstenwalze, ohne diese zu entnehmen. Kontaktlose und damit besonders hygienische Reinigung der Bürstenwalze. Multifunktionaler, innovativer Griff mit LED-Display Mit ergonomisch angebrachtem Ein-/Ausschalter. Mit eco!efficiency-Modus: verlängert Akkulaufzeit, reduziert Arbeitsgeräusch. LED-Display mit praktischer Anzeige der Akkurestlaufzeit. Kompakte Bauweise mit sehr geringer Unterfahrhöhe Der flexible Bürstsauger kann flach auf dem Boden ausgerichtet werden. Erlaubt das mühelose Saugen unter Betten und anderem Mobiliar. 36 V Kärcher Battery Power+-Akkuplattform Kompatibel mit allen 36 V Kärcher Battery Power+-Akkus und Battery Power-Akkus. Schneller und bedarfsgerechter Wechsel des Akkus auf andere Geräte.