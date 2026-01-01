Akku-Bürstsauger CV 30/2 Bp | Kärcher

10 % Willkommensbonus: Jetzt zum Newsletter anmelden!
Kostenloser Versand ab 50,00€
Lieferung direkt vom Hersteller
Sichere Bestellung dank SSL-Verschlüsselung
10 % Willkommensbonus: Jetzt zum Newsletter anmelden!
Kostenloser Versand ab 50,00€
Lieferung direkt vom Hersteller
Sichere Bestellung dank SSL-Verschlüsselung
Akku-Bürstsauger
Bestellnummer: 1.023-200.0
Akkuplattform
36-V-Akkuplattform
Vakuum (mbar / kPa)
187 / 18.7
Luftmenge (l/s)
34
Nennleistung (W)
420
Schalldruckpegel (dB(A))
64
Behälterinhalt (l)
3
Arbeitsbreite (cm)
30
Anzahl benötigter Akkus (Stück)
1
Leistung je Akkuladung (m²)
200 250
Laufzeit je Akkuladung (min)
max. 50 max. 32 max. 67 max. 47
Akkuladezeit mit Schnellladegerät 80 % / 100 % (min)
44 68
Spannung (Netzanschluss Ladegerät) (V)
100 - 240
Frequenz (Netzanschluss Ladegerät) (Hz)
50 - 60
Farbe
Anthrazit
Gewicht ohne Zubehör (kg)
6.5
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
9.4
Abmessungen (L × B × H) (mm)
260 x 310 x 1150
Lieferumfang
Ausrüstung
Handbuch
Lesen Sie das Handbuch ganz einfach online.
Produktinformationen
Anwendungsgebiete