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    Akku-Bürstsauger CV 30/2 Bp | Kärcher

    Kärcher Staubsauger mit grauem Gehäuse und schwarzem Griff, vertikal stehend auf weißem Hintergrund.

    Akku-Bürstsauger

    CV 30/2 Bp

    Bestellnummer: 1.023-200.0

    • 300 mm Reinigungsbreite, für Teppich-/Hartflächen, geringe Unterfahrhöhe
    • Akkugerät 36 V, Bodenerkennung, Bürstenreinigungsfunktion
    • Fugendüse, Polsterdüse, Bürstenwalze
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