Teppichbürstsauger CV 38/2 | Kärcher

Konzipiert für besonders hohe Ansprüche an Reinigungs- und Flächenleistungen ist unser Teppichbürstsauger CV 38/2 zur effizienten Reinigung großer Flächen prädestiniert. Ob in Büro- oder Ausstellungsräumen, in Hotellerie und Gastronomie, im Einzelhandel oder in öffentlichen Gebäuden: Dank der extra großen Arbeitsbreite und den vielen sinnvollen Details erfolgt die Teppichreinigung schnell und komfortabel. Der ergonomische Handgriff mit integriertem Ein-/Ausschalter liegt perfekt in der Hand, das geringe Handgewicht des Geräts erlaubt ermüdungsfreies Arbeiten und jederzeit griffbereite Zubehöre sorgen auch an Rändern und Nischen für perfekte Reinigungsergebnisse. Dazu unterstützt die optische Bürsteneinstellhilfe eine exakte Anpassung der Bürste an die Höhe des Teppichflors. Im Servicefall reduzieren das innovative Netzkabel-Schnellwechselsystem sowie die Möglichkeit zum werkzeuglosen Bürstenwechsel den üblicherweise nötigen Zeit- und Kostenaufwand erheblich. Und nicht zuletzt ermöglicht das speziell entwickelte und patentierte Entnahmesystem einen nahezu völlig staubfreien Wechsel der extrem reißfesten Vliesfiltertüten.

Signalleuchte Optischer Hinweis zur Anpassung der Bürstenwalzenhöhe. Bürstenwalze auf unterschiedliche Höhen des Tepichflors einstellbar. Optimierte Einstellung der Bürstenwalzenhöhe für beste Reinigungsergebnisse. Schnellwechselsystem für Netzkabel Steckbares, sehr einfach zu wechselndes Netzkabel. Schnellwechsel einfach und ohne Vorkenntnisse durch jede Person durchführbar. Spart Zeit und Servicekosten. Flexible und gute Reinigungsmöglichkeit Einfache und schnelle Entnahme des Dehnsaugschlauchs. Bei Bedarf mühelose Beseitigung von Verstopfungen. Werkzeugloser Bürstenwechsel Sekundenschneller, werkzeugloser Wechsel der Bürstenwalze. Ergonomischer Handgriff mit Ein-/Ausschalter Für ein komfortables und anwenderfreundliches Handling. Die Integration des Ein-/Ausschalters sorgt für ein weiteres Plus an Ergonomie. Ermöglicht angenehmes und ermüdungsfreies Arbeiten. Integrierte Zubehöraufnahme Clipsystem für eine verlustsichere Aufbewahrung der Saugdüsen. Fugendüse und Polsterdüse jederzeit sofort griffbereit. HEPA-Filter (optional) HEPA-13-Filter zertifiziert gemäß Prüfnorm DIN EN 1822:2019. Sehr hoher Abscheidegrad von 99,95 %. Aerosole, Viren und Keime werden nahezu vollständig zurückgehalten.