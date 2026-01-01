Teppichbürstsauger CV 48/2 Adv | Kärcher

Mit unserem Teppichbürstsauger CV 48/2 Adv sind sie optimal für intensive Reinigungseinsätze in Einzelhandel, Hotellerie und Gastronomie, Büros, öffentlichen Gebäuden oder Ausstellungsräumen aufgestellt. Die extra große Arbeitsbreite des Geräts ermöglicht eine effektive, schnelle und effiziente Reinigung auch großer Flächen. Direkt am Gerät integrierte Zubehöre gewährleisten dabei, dass auch die Randbereiche oder kleinere Nischen berücksichtigt werden können, während eine optische Bürsteneinstellhilfe garantiert, dass Bürste und Florhöhe exakt aufeinander abgestimmt sind. Clevere Lösungen, wie das Schnellwechselsystem für das strapazierfähige Gleitflex-Netzkabel, der werkzeuglose Bürstentausch oder das patentierte Entnahmesystem für einen nahezu staubfeien Wechsel der extrem reißfesten Vliesfiltertüten, unterstreichen die Anwenderfreundlichkeit des sehr einfach zu bedienenden Geräts. Darüber hinaus überzeugt der CV 48/2 Adv auch unter ergonomischen Gesichtspunkten. So begünstigt beispielsweise das geringe Handgewicht lange Arbeitseinsätze, ohne hohen Kraftaufwand.

Signalleuchte Optischer Hinweis zur Anpassung der Bürstenwalzenhöhe. Bürstenwalze auf unterschiedliche Höhen des Tepichflors einstellbar. Optimierte Einstellung der Bürstenwalzenhöhe für beste Reinigungsergebnisse. Schnellwechselsystem für Gleitflex-Netzkabel Besonders flexibles, strapazierfähiges, langlebiges Gleitflex-Netzkabel. Einfach und ohne Vorkenntnisse durch jede Person zu wechseln. Spart Zeit und Servicekosten. Flexible und gute Reinigungsmöglichkeit Der Dehnsaugschlauch lässt sich einfach entnehmen. Dadurch können Verstopfungen leicht und mühelos beseitigt werden. Werkzeugloser Bürstenwechsel Sekundenschneller, werkzeugloser Wechsel der Bürstenwalze. Spart Zeit und Servicekosten.