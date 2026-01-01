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    Teppichkehrsaugmaschine CVS 65/1 Bp Pack | Kärcher

    Grauer Kärcher Kehrmaschine mit zwei Rädern und einem schwarzen Griff. Seitenansicht auf weißem Hintergrund.

    Teppichkehrsaugmaschine

    CVS 65/1 Bp Pack

    Bestellnummer: 1.517-300.0