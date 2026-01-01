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    Portalwaschanlage CW 3 Klean!Star | Kärcher

    Rotes Mercedes-Auto in einer Kärcher Autowaschanlage, Wasser spritzt, Bürsten reinigen das Fahrzeug.

    Portalwaschanlage

    CW 3 Klean!Star

    Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

    Bestellnummer: 1.534-103.2

    • Schnelle Waschprogramme
    • Integrierte Wassersparfunktion
    • Variable Abmaße
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