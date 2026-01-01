Portalwaschanlage CW 3 Klean!Star | Kärcher

Durch unterschiedliche Durchfahrbreiten eignet sich unsere Portalwaschanlage Klean!Star zur Wäsche von Fahrzeugen unterschiedlichster Größen und Spurbreiten. Dabei erfasst der lineare Scherenradwäscher die Fahrzeuge selbst dann, wenn diese nicht mittig platziert wurden. Zur optimalen Erfassung der Fahrzeugkonturen werden die Seitenbürsten nach jedem Überlauf um bis zu 15° geneigt bzw. arretiert – für ein hervorragendes Reinigungsergebnis der oberen Fahrzeugbereiche sowie des Schwellerbereichs. Für ein perfektes Trocknungsergebnis sorgt dazu der 3-Stufen-Trockner K!Dry mit Rundumtrocknung ganz ohne unerwünschtes Nachtropfen. Maßgeschneiderte Hochdruckoptionen, effiziente Reinigungs- und Pflegeprogramme sowie die leistungsstarken und effektiven Reinigungsmittel der Kärcher Klear!Line runden das Wascherlebnis ab.

K!Design – unverwechselbares Design, fortschrittliche Technik Wahlweise im Kärcher Design oder in individueller Wunschfarbe erhältlich. K!Dry – perfekte Rundumtrocknung Leistungsstarker 85-Grad-3-Stufen-Trockner ohne unerwünschtes Nachtropfen. Universell einsetzbar. Erweiterte Durchfahrbreite auf Spiegel- und Radwäscherhöhe Mehr Raum zum sicheren und komfortablen Positionieren des Fahrzeugs. Für Fahrzeuge unterschiedlichster Größe geeignet. Integrierte Wassersparfunktion Schont wertvolle Ressourcen. Senkt die Betriebskosten. Intelligentes Rahmenkonzept Zur sicheren und zeitsparenden Montage der Anlage. Geringere Kosten für Montage.