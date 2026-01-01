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    Portalwaschanlage CW 5 Klean!Star iQ | Kärcher

    Ein weißer Mercedes wird in einer Kärcher Autowaschanlage gereinigt, umgeben von rotierenden Bürsten.

    Portalwaschanlage

    CW 5 Klean!Star iQ

    Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

    Bestellnummer: 1.534-106.2

    • Einzigartige Funktionen
    • Integrierte Wassersparfunktion
    • Variable Abmaße
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