Portalwaschanlage CW 5 Klean!Star iQ | Kärcher

Unsere Klean!Star iQ überzeugt anspruchsvollste Kunden mit innovativen, einzigartigen Funktionen. K!Brush iQ reinigt während der Bürstenwäsche Segment für Segment selbst schwierige Fahrzeugkonturen optimal. Für eine Heckreinigung mit dem richtigen Dreh sorgt K!Back iQ. Dazu drehen sich die Seitenbürsten hinter dem Fahrzeug um 90° und neigen sich anschließend um 15°. K!Planet iQ sorgt für eine Felgenreinigung auf den Punkt genau. Einer exakten Höhenanpassung an das Rad folgt dabei eine gründliche Reinigung nach dem Prinzip einer elektrischen Zahnbürste. K!Dry iQ garantiert eine perfekte Rundumtrocknung ohne lästiges Nachtropfen und ist zudem universell einsetzbar. Maßgeschneiderte Hochdruckoptionen, ein durchdachtes Beleuchtungskonzept, effiziente Reinigungs- und Pflegeprogramme sowie die Reinigungsmittel-Linie Klear!Line runden das Wascherlebnis ab.

K!Brush iQ – Bürstenwäsche Segment für Segment Exakte Anpassung der Bürsten an die Fahrzeugkontur. Hervorragende Reinigungsergebnisse auch bei schwierigen Fahrzeugkonturen. Hohe Kundenzufriedenheit, die sich umsatzsteigernd auswirken kann. K!Back iQ – Heckreinigung mit dem richtigen Dreh Seitenbürsten drehen sich am Heck um 90° und neigen sich zusätzlich um 15° für eine exakte Konturanpassung. Hervorragende Reinigungsergebnisse auch am Heck des Fahrzeugs. K!Planet iQ – Felgenreinigung auf den Punkt genau Präzise Höhenanpassung und gründlichste Reinigung dank Scherenmechanik. Hervorragende Reinigungsergebnisse erhöhen die Kundenzufriedenheit. K!Dry iQ – perfekte Rundumtrocknung Leistungsstarker, stufenloser, konturfolgender 135-Grad-Trockner ohne unerwünschtes Nachtropfen. Universell einsetzbar. K!Design iQ – unverwechselbares Design, fortschrittliche Technik Integrierte Waschphasenanzeige gibt Auskunft über den aktuellen Waschschritt. Optionale Türrahmenbeleuchtung für eine aufmerksamkeitsstarke Außenwirkung. Wahlweise im Kärcher Design oder in individueller Wunschfarbe erhältlich. Integrierte Wassersparfunktion Schont wertvolle Ressourcen. Senkt die Betriebskosten.