Dampfstrahldüse 40°, 070 | Kärcher

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Bestellnummer: 2.114-006.0Dampfdüse aus Messing für den Betrieb der HDS in Dampfstufe.
Düsengröße ( )
70
Winkel (°)
40
Anschlussgewinde
EASY!Lock
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0