Jetzt mit dem Rabattcode "ROBOTIC" 20% Rabatt auf Saug- und Wischroboter sichern.*

    Dampfstrahldüse 40°, 100 | Kärcher

    Messingadapter mit Kärcher-Logo und schwarzem O-Ring daneben.

    Dampfstrahldüse 40°, 100

    Bestellnummer: 2.885-043.0

    Dampfdüse aus Messing für den Betrieb der HDS in Dampfstufe.