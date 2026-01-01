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    Dampfstrahldüse 50° | Kärcher

    Messingdüse mit flachem, breitem Auslass und sechseckigem Anschlussstück, auf weißem Hintergrund.

    Dampfstrahldüse 50°

    Bestellnummer: 4.116-000.0

    Flachstrahl 50°, für Reinigungs- und Auftauarbeiten in der Dampfstufe - wie Auftauen von Sand und Kies, Enteisen von Schalungsmaterial, Entkonservieren von Fahrzeugen