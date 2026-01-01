Dampfstrahldüse 50° | Kärcher

Jetzt mit dem Rabattcode "ROBOTIC" 20% Rabatt auf Saug- und Wischroboter sichern.*
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Bestellnummer: 4.116-001.0Flachstrahl 50°, für Reinigungs- und Auftauarbeiten in der Dampfstufe - wie Auftauen von Sand und Kies, Enteisen von Schalungsmaterial, Entkonservieren von Fahrzeugen
Düsengröße (mm)
2
Winkel (°)
50
Anschlussgewinde
EASY!Lock
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.2