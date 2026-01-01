Effiziente Desinfektions- und Hygienelösungen für gewerbliche Anwender | Kärcher

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Ob auf Oberflächen, Gegenständen, Fußböden oder sogar in der Raumluft: Krankheitserreger wie Viren, Bakterien oder Pilze sind allgegenwärtig. Und nicht allen hält unser Immunsystem mühelos stand, wie das Coronavirus leider eindrucksvoll bewiesen hat. Mit hochwirksamen Desinfektions- und Hygienelösungen bietet Kärcher für jede Umgebung und jede Anwendung die jeweils maßgeschneiderte Antwort für den jeweiligen Bedarf – heute und in Zukunft.
Ein Büro ist kein Operationssaal, eine Schule keine Restaurantküche und ein geschlossener Behandlungsraum nicht der Außenpoolbereich eines Hotels. Deshalb gibt es auch nicht die eine Desinfektions- und Hygienelösung von Kärcher, sondern individuell auf die tatsächlichen Anforderungen abgestimmte Produkte, die von Fall zu Fall für Nutzer und Kunden die erforderliche Hygienesicherheit gewährleisten.
Kluge Infektionsprävention beginnt mit einem richtig austarierten Reinigungs- und Hygienekonzept. Als ganzheitlicher Partner für Reinigungs- und Hygienefragen beraten wir Sie sehr gerne, analysieren gemeinsam mit Ihnen Ihren Bedarf an Maßnahmen zur Desinfektion und Hygiene, entwickeln einen Plan und empfehlen Ihnen erst dann die jeweils passenden Produkte aus unserem umfangreichen Portfolio. Vom chemischen Desinfektionsmittel über thermische Desinfektionsgeräte, wie beispielsweise Dampfreiniger oder Heißwasser-Hochdruckreiniger sind unsere Lösungen perfekt aufeinander abgestimmt und selbstverständlich nach europäischen Standards zertifiziert.
Hitze ist ein hochwirksames und zuverlässiges Mittel, um Mikroorganismen nach bereits kurzer Kontaktzeit zu inaktivieren oder abzutöten. Kärcher konnte dies für seine Heißwasser-Hochdruckreiniger, Dampfreiniger und Dampfsauger von einem externen Labor in unabhängigen Versuchen bis zu einem Wirksamkeitsgrad der Desinfektion belegen.
Heißwasser-Hochdruckreiniger, Dampfreiniger und Dampfsauger von Kärcher wirken nachweislich bakterizid und inaktivieren sowohl behüllte Viren, die Krankheiten wie COVID-19, Grippe, Mumps, Masern, Ebola oder Hanta auslösen, als auch die in Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen, Schulen und Kindergärten häufig auftretenden Erreger Adeno-, Rota- und Noroviren.
Für die Behandlung mit Heißwasser oder Wasserdampf eignen sich insbesondere temperaturunempfindliche Hartflächen und Außenflächen sowie Flächen und Bereiche, wo eine chemische Desinfektion nicht erwünscht oder nicht möglich ist.
Ausgestattet mit den entsprechenden Zubehören, ist die desinfizierende Wirkung von Dampfreinigern und Dampfsaugern von Kärcher nach europäischer Norm EN 16615 zertifiziert. Sie wirken bakterizid und begrenzt viruzid PLUS, das heißt sie unterstützen die Eindämmung von Krankheitswellen durch die häufigsten bakteriell und viral bedingten Infekte. Damit eignen sie sich insbesondere zur hygienischen Reinigung von Nutzflächen und Böden in Küchen-, Sanitär-, Umkleide- und Aufenthaltsbereichen im Gesundheitswesen, in Hotellerie, Gastronomie und in öffentlichen Einrichtungen.
Mit einer Heizleistung von über 65°C und einer Kontaktzeit von einer Minute bieten Heißwasser-Hochdruckreiniger von Kärcher eine von einem unabhängigen Labor nachgewiesene Desinfektionswirkung und sind damit besonders für den Einsatz in Außenbereichen sowie auf großen Flächen geeignet.
Eine chemische Desinfektion ermöglicht die Abtötung bzw. die Inaktivierung von Krankheitserregern auf Gegenständen oder Oberflächen mittels eines speziell entwickelten Desinfektionsmittels. Von Sanitation hingegen spricht man bei einer prophylaktischen Unterhaltsdesinfektion (oder auch Routinedesinfektion), wie sie meist auch außerhalb von Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen stattfindet.
In Abhängigkeit von Einsatzbereichen und zu behandelnder Oberfläche sind unterschiedliche Wirkstoffe wie beispielsweise Alkohole, Alkylamine, quartäre Ammoniumverbindungen, Perverbindungen oder Chlor zu empfehlen. Hierbei ist im Einzelfall die Wahl des Wirkstoffs genau abzuwägen – wir beraten Sie sehr gerne dazu.
Desinfektionsmittel und Desinfektionsreiniger von Kärcher eignen sich je nach Zulassung für harte und textile Oberflächen im Gesundheitswesen, in öffentlichen Einrichtungen, Schulen, Kindergärten, Küchen, Kantinen, Sportstätten und an vielen weiteren Orten mehr. Sie bieten ein breites Wirkspektrum gegen eine Vielzahl von Krankheitserregern und überzeugen mit kurzen Einwirkzeiten, geringer Dosierung und guter Materialverträglichkeit. Das breite Angebot an Geräten und manuellem Reinigungsequipment von Kärcher garantiert dabei eine bedarfsgerechte Ausbringung.
Die Kärcher Desinfektionsreiniger und Desinfektionsmittel sind ideal zur Wischdesinfektion geeignet und sind mit ihrem hohen Wirkspektrum unter anderem nach europäischer Norm EN 14476 geprüft. Im Zusammenspiel mit unserem umfangreichen Sortiment an Einweg- und Mehrwegtextilien für Oberflächen und Böden sowie Moppsystemen eignen sie sich auch zur vorkonditionierten Verwendung.
Hochdruckreiniger von Kärcher eignen sich hervorragend, um an Orten wie beispielsweise Sanitärbereichen, Schwimmbädern, aber auch in Großküchen, Kühlhäusern und Schlachtereien unsere Desinfektionsreiniger RM 732 sowie das Desinfektionsmittel RM 735 auszubringen. Diese Methode gewährleistet eine schnelle und sichere Desinfektion.
Während Oberflächen jeder Art problem- und mühelos mithilfe von Desinfektionsmitteln oder thermischen Desinfektionsgeräten hygienisiert und desinfiziert werden können, sind es die mit Viren belasteten Aerosole in der Raumluft, von denen eine weitere Gesundheitsgefahr ausgeht. Bevor Viren an Staubpartikel gebunden werden und zu Boden fallen, halten sie sich über Stunden in der Raumluft und können so von Menschen eingeatmet werden.
Leistungsstarke Staubsauger von Kärcher, die mit hochwertigen HEPA-14-Filtern ausgestattet sind, schließen eine wichtige Lücke in der Infektionsprävention.
Staubsauger mit HEPA-14-Filter beseitigen die Viren, die an Partikel gebunden bereits zu Boden fielen, ebenso sicher und effizient. Staubsauger von Kärcher eignen sich zum Einsatz in allen Innenräumen von Schulen, Büros, Gastronomie, Einzelhandel und selbstverständlich auch in Arztpraxen.
Kärcher Trockensauger wie der T 15/1 Adv HEPA oder der T 10/1 Adv HEPA verfügen über einen leistungsfähigen HEPA-14-Filter, der 99,995 % an Partikel gebundener Viren zuverlässig filtert (geprüft nach EN 1822/2019 und DIN EN 60335-2-69). Dazu arbeiten sie besonders leise und sind daher auch in lärmsensiblen Bereichen wie in Krankenhäusern oder Hotels einsetzbar.
Mithilfe der Kärcher Risikobewertung können sie Hygienerisiken zuverlässig identifizieren und passend zu ihren Standortbedingungen präventiv reinigen. Lassen Sie sich individuell beraten und wählen Sie eine geeignete, effektive und kosteneffiziente Lösung, passend zu Ihren Anforderungen.
Durch die Coronapandemie haben sich die Anforderungen für Gebäudedienstleistungen nachhaltig verändert: oberste Priorität haben verlässliche Hygienelösungen. In diesem Zusammenhang kommt vor allem der Infektionsprävention eine große Bedeutung zu – das gilt in Büros, Schulen, Industrie, Restaurants und vielen weiteren Einrichtungen. Kärcher bietet Ihnen hierbei Lösungen für Ihre individuellen Herausforderungen.