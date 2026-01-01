Desinfektionsreiniger, flüssig RM 732 | Kärcher

Reinigen und desinfizieren in einem Arbeitsgang ermöglicht der hochwirksame Kärcher Desinfektionsreiniger, flüssig RM 732. Er beseitigt einerseits mühelos auch Öle, Fette und mineralische Verschmutzungen, andererseits wirkt er bakterizid, levurozid und begrenzt viruzid gegen eine Vielzahl von Krankheitserregern wie beispielsweise Escherichia coli, Candida albicans oder das Coronavirus SARS-CoV-2. Damit eignet sich RM 732 perfekt zum Einsatz in lebensmittelverarbeitenden Betrieben, der Lebensmittelindustrie und weiteren Anwendungsbereichen bis hin zum Gesundheitswesen. RM 732 verursacht keinerlei Geruchsbelastung, da es frei von Aldehyden, Phenolen, Alkohol oder Chlor ist, und lässt sich problemlos auf viele Arten einsetzen. Dabei ist die klassische Sprüh-Wisch-Desinfektion genauso möglich wie das großflächige Ausbringen mittels Reinigungsmittel-Sprayer, Scheuersaugmaschine oder Hochdruckreiniger.