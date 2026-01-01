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    Desinfektionsreiniger, flüssig RM 732 | Kärcher

    Blauer Kunststofffass mit Kärcher RM 732 Etikett, auf weißem Hintergrund.

    Desinfektionsreiniger, flüssig RM 732

    Bestellnummer: 6.295-417.0

    Der Desinfektionsreiniger RM 732 verbindet einen effizienten Reiniger gegen starke Verschmutzungen mit der Wirksamkeit eines Desinfektionsmittels gegen eine Vielzahl von Krankheitserregern.
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