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    Desinfektionsreiniger, flüssig RM 732 | Kärcher

    Kärcher Desinfektionsreiniger RM 732, gelber Kanister mit Etikett, 10 Liter.

    Desinfektionsreiniger, flüssig RM 732

    Bestellnummer: 6.295-596.0

    Der Desinfektionsreiniger RM 732 verbindet einen effizienten Reiniger gegen starke Verschmutzungen mit der Wirksamkeit eines Desinfektionsmittels gegen eine Vielzahl von Krankheitserregern.
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