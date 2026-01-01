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    Dichtkegel kpl. | Kärcher

    Messinganschlussstück mit schwarzem Kunststoffgriff und zwei Metallstiften, auf weißem Hintergrund.

    Dichtkegel kpl.

    Bestellnummer: 4.424-004.0

    Um Hochdruckschläuche mit Stecknippel an Gewinde mit M22 x 1,5 zu montierenAlternative4.111-032.0 Adapter 4 - Gerät neu / Schlauch alt Swivel