Doppelgriff für exakte Führung des Spritzkopfs | Kärcher

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Bestellnummer: 2.863-036.0Doppel-Griff. Exakte Führung des Spritzkopfes
Anschlussgewinde
M22 x 1,5
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.4