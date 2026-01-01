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    Doppelgriff für exakte Führung des Spritzkopfs | Kärcher

    Zwei schwarze Griffe, zwei silberne Metallstangen mit Halterungen und vier Schrauben auf weißem Hintergrund.

    Doppelgriff für exakte Führung des Spritzkopfs

    Bestellnummer: 2.863-036.0

    Doppel-Griff. Exakte Führung des Spritzkopfes