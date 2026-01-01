Doppelstrahlrohr, 960 mm | Kärcher

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Bestellnummer: 2.112-016.0Stufenlose Regulierung des Arbeitsdrucks direkt am Handgriff bei voller Wassermenge. Geeignet vor allem für die Landwirtschaft (z. B. Stallreinigung).
Max. Arbeitsdruck (bar)
310
Länge (mm)
960
Temperatur (°C)
max. 150
Anschlussgewinde
EASY!Lock
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
1.8