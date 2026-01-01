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    Doppelstrahlrohr, 960 mm | Kärcher

    Kärcher Doppellanzenaufsatz mit zwei Düsen und schwarzem Griff auf weißem Hintergrund.

    Doppelstrahlrohr, 960 mm

    Bestellnummer: 2.112-016.0

    Stufenlose Regulierung des Arbeitsdrucks direkt am Handgriff bei voller Wassermenge. Geeignet vor allem für die Landwirtschaft (z. B. Stallreinigung).