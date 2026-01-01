Dosiereinheit 2-fach, Edelstahl | Kärcher

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Bestellnummer: 2.641-702.0Dosiereinheit, 2-fach, Edelstahl.
Gewinde
M 22x1,5
Gewicht (kg)
9.1
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
9.6
Abmessungen (L × B × H) (mm)
655 x 255 x 275