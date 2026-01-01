Jetzt mit dem Rabattcode "ROBOTIC" 20% Rabatt auf Saug- und Wischroboter sichern.*

    Dosiereinheit 2-fach, Edelstahl | Kärcher

    Kärcher Umschaltventil aus Metall mit Hebel und zwei Anschlüssen, beschriftet mit "1 Chem" und "2 Chem".

    Dosiereinheit 2-fach, Edelstahl

    Bestellnummer: 2.641-702.0

    Dosiereinheit, 2-fach, Edelstahl.