Dreckfräser, 035 | Kärcher

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Bestellnummer: 4.767-230.0Der neue Performance Dreckfräser (Düsengröße 035) mit rotierendem Punktstrahl macht einen beeindruckenden Unterschied: bis zu 50% mehr Reinigungs- und Flächenleistung als der Vorgänger.
Max. Druck (bar)
180
Druck (bar)
max. 180
Temperatur (°C)
max. 60
Düsengröße ( )
35
Anschlussgewinde
M 18
Farbe
Schwarz
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.2