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    Dreckfräser, 035 | Kärcher

    Schwarze Kärcher Düse mit "Professional"-Aufschrift, seitlich liegend auf weißem Hintergrund.

    Dreckfräser, 035

    Bestellnummer: 4.767-230.0

    Der neue Performance Dreckfräser (Düsengröße 035) mit rotierendem Punktstrahl macht einen beeindruckenden Unterschied: bis zu 50% mehr Reinigungs- und Flächenleistung als der Vorgänger.