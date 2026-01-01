Dreckfräser, 040 | Kärcher

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Bestellnummer: 4.767-231.0Mit rotierendem Punktstrahl für mehr Abtrag: der neue Performance Dreckfräser mit Düsengröße 040 schafft eine bis zu 50% höhere Reinigungs- und Flächenleistung als sein Vorgänger.
Max. Druck (bar)
180
Druck (bar)
max. 180
Temperatur (°C)
max. 60
Düsengröße ( )
40
Anschlussgewinde
M 18
Farbe
Schwarz
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.2