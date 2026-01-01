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    Dreckfräser, 045 | Kärcher

    Schwarze Kärcher Hochdruckdüse mit geripptem Design, schräg liegend auf weißem Hintergrund.

    Dreckfräser, 045

    Bestellnummer: 4.763-988.0

    Dreckfräser – rotierender Punktstrahl – 10fache Reinigungsleistung. Höchste Standzeit durch Keramikdüse/-Lagerring max. 300 bar/30 MPa, 85 °C