Dreckfräser, 100 | Kärcher

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Bestellnummer: 4.764-208.0Dreckfräser — rotierender Punktstrahl — 10-fache Reinigungsleistung. Höchste Standzeit durch Keramikdüse/-lagerring. Max. 300 bar / 30 MPa, 85 °C.
Max. Druck (bar)
300
Druck (bar)
max. 300
Temperatur (°C)
max. 85
Düsengröße ( )
100
Anschlussgewinde
M 18
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.6