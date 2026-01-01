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    Dreckfräser, 100 | Kärcher

    Schwarze Kärcher Hochdruckdüse mit geripptem Design, schräg liegend auf weißem Hintergrund.

    Dreckfräser, 100

    Bestellnummer: 4.764-208.0

    Dreckfräser — rotierender Punktstrahl — 10-fache Reinigungsleistung. Höchste Standzeit durch Keramikdüse/-lagerring. Max. 300 bar / 30 MPa, 85 °C.