Dreckfräser, Groß, 050 | Kärcher

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Bestellnummer: 4.114-027.0Dreckfräser – rotierender Punktstrahl – 10fache Reinigungsleistung. Höchste Standzeit durch Keramikdüse/-Lagerring max. 300 bar/30 MPa, 85 °C
Max. Druck (bar)
300
Druck (bar)
max. 300
Temperatur (°C)
max. 85
Düsengröße (mm)
50
Größe
Groß
Anschlussgewinde
EASY!Lock
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.5