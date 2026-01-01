Jetzt mit dem Rabattcode "ROBOTIC" 20% Rabatt auf Saug- und Wischroboter sichern.*

    Dreckfräser, Groß, 055/060 | Kärcher

    Graue Kärcher Hochdruckdüse mit geriffelter Oberfläche und Messinganschluss, isoliert auf weißem Hintergrund.

    Dreckfräser, Groß, 055/060

    Bestellnummer: 4.114-036.0

    Dreckfräser – rotierender Punktstrahl – 10fache Reinigungsleistung. Höchste Standzeit durch Keramikdüse/-Lagerring max. 300 bar/30 MPa, 85 °C