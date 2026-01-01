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    Dreckfräser, Klein, 028 | Kärcher

    Graue Kärcher Hochdruckdüse mit der Aufschrift "Professional" und maximaler Temperaturangabe von 60°C.

    Dreckfräser, Klein, 028

    Bestellnummer: 4.114-056.0

    Volle Kraft gegen hartnäckigsten Schmutz: der neue Performance Dreckfräser mit Düsengröße 028 überzeugt mit einer bis zu 50% höheren Reinigungs- und Flächenleistung als beim Vorgänger.