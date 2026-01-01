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    Dreckfräser, Klein, 030 | Kärcher

    Graue Kärcher Hochdruckdüse mit der Aufschrift "Professional" und maximaler Temperaturangabe von 60°C.

    Dreckfräser, Klein, 030

    Bestellnummer: 4.114-018.0

    Weniger Leistungsverluste, mehr Strahlqualität: Der neue Performance Dreckfräser mit Düsengröße 030 erreicht eine bis zu 50% höhere Reinigungs- und Flächenleistung als sein Vorgänger.