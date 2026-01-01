Dreckfräser, Klein, 030 | Kärcher

Jetzt mit dem Rabattcode "ROBOTIC" 20% Rabatt auf Saug- und Wischroboter sichern.*
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Bestellnummer: 4.114-018.0Weniger Leistungsverluste, mehr Strahlqualität: Der neue Performance Dreckfräser mit Düsengröße 030 erreicht eine bis zu 50% höhere Reinigungs- und Flächenleistung als sein Vorgänger.
Max. Druck (bar)
180
Druck (bar)
max. 180
Temperatur (°C)
max. 60
Düsengröße ( )
30
Größe
Klein
Anschlussgewinde
EASY!Lock
Farbe
Anthrazit
Gewicht (kg)
0.2
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.2
Abmessungen (L × B × H) (mm)
90 x 57 x 57