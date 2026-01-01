Jetzt mit dem Rabattcode "ROBOTIC" 20% Rabatt auf Saug- und Wischroboter sichern.*

    Dreckfräser, Klein, 035 | Kärcher

    Graue Kärcher Hochdruckdüse mit der Aufschrift "Professional" und maximaler Temperaturangabe von 60°C.

    Dreckfräser, Klein, 035

    Bestellnummer: 4.114-019.0

    Der neue Performance Dreckfräser (Düsengröße 035) mit rotierendem Punktstrahl macht einen beeindruckenden Unterschied: bis zu 50% mehr Reinigungs- und Flächenleistung als der Vorgänger.