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    Dreckfräser Vibrasoft, 080 | Kärcher

    Graue Kärcher Düse mit goldfarbenem Anschluss, mit "Kärcher Professional" Aufschrift, auf weißem Hintergrund.

    Dreckfräser Vibrasoft, 080

    Bestellnummer: 4.114-068.0

    Rotordüse Vibrasoft mit rotierendem Punktstrahl für 10-fache Reinigungsleistung. Langlebiger Dreckfräser dank Keramikdüse. Reduziert Vibrationen um bis zu 30 %, für höchste Ergonomie.