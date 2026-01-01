Dreifachdüse, 028 | Kärcher

Jetzt mit dem Rabattcode "ROBOTIC" 20% Rabatt auf Saug- und Wischroboter sichern.*
Kostenloser Versand ab 50,00€
Lieferung direkt vom Hersteller
Sichere Bestellung dank SSL-Verschlüsselung
Jetzt mit dem Rabattcode "ROBOTIC" 20% Rabatt auf Saug- und Wischroboter sichern.*
Kostenloser Versand ab 50,00€
Lieferung direkt vom Hersteller
Sichere Bestellung dank SSL-Verschlüsselung
Bestellnummer: 4.767-144.0Manuell umschaltbare Dreifachdüse. Bequeme Strahlumstellung. Bei Geräten mit Injektor dient der Niederdruckflachstrahl dem Ansaugen und Ausbringen des Reinigungsmittels. Anschluss M 18x1,5.
Max. Druck (bar)
300
Düsengröße ( )
28
Temperatur (°C)
max. 80
Anschlussgewinde
M 18
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.3