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    Dreifachdüse, 038 | Kärcher

    Schwarze Kärcher Dreckfräserdüse mit goldfarbenem Ring, auf weißem Hintergrund.

    Dreifachdüse, 038

    Bestellnummer: 4.767-149.0

    Manuell umschaltbare Dreifachdüse. Bequeme Strahlumstellung. Bei Geräten mit Injektor dient der Niederdruckflachstrahl dem Ansaugen und Ausbringen des Reinigungsmittels. Anschluss M 18x1,5.